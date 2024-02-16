Женщина впервые рассказала подробности.

Звезда и экс-судья известного телепроекта "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала, что ей сделали сложную операцию. Ранее она публиковала фото из больницы, где видна была капельница в руке.

"Мои хорошие, со мной все хорошо. Спасибо каждому за добрые слова", - подписала Литвинова.

А сегодня, 16 февраля, она наконец рассказала, что именно с ней произошло. Оказалось, что нужно было срочно удалять новообразования.

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"Что же со мной было? Это была операция очень сложная по удалению некоторых новообразований, которые нужно было удалить, чтобы уже не думать о них", - рассказала Татьяна пока ехала в машине за рулем.

Женщина не отметила, где именно было это новообразование, но добавила, что еще ждет заключения врачей.

"Еще жду анализа на гистологию. Немножко еще нервничаю, но надеюсь, что все хорошо", - сказала она.

Также рассказала Татьяна и о том, как сейчас себя чувствует после операции.

"Лучше себя уже чувствую, но все еще есть слабость. Особенно то, что я не могу пить обезболивающее из-за того, что у меня очень слабый желудок. Не очень часто пью лекарства, я таблетки не люблю вообще. Лечусь гомеопатией, а сейчас нужно пить лекарства и мне еще хуже, когда я пью обезболивающие. Поэтому терплю, имею вид не очень, еще в зеленое оделась - такая лягушка", - добавила Литвинова.

Напомним, недавно известный украинский боксер Вячеслав Узелков попал в больницу.

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