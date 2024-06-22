Блогер решил пошутить таким образом.

Популярный украинский блогер, бывший муж певицы Анны Тринчер - Александр Волошин - опроверг заявление о выезде за границу. Звезда сети объяснил свое решение.

В пятницу инфлюенсер в своем Instagram заявил, что хочет кардинально изменить жизнь. Он сообщил, что переезжает в Варшаву. Как написал в соцсети Волошин, это должно было произойти в конце июня.

Однако сегодня Александр опубликовал опровержение этой информации, и заявил, что пока не планирует эмигрировать из Украины. По его словам, информация о переезде - это была шутка. На "сториз" блогер специально сделал ошибку в слове "Варшава" и написал "Варашава". Таким образом он хотел посмеяться над друзьями и подписчиками.

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"Я только что выставил "сториз" о том, что еду в Варшаву, и сразу звонок от товарища. Но вынужден кого-то порадовать, а кого-то разочаровать: в Варшаву я не переезжаю... А вот насчет "Варашавы" я еще подумаю", - шутливо написал Александр.

Знакомые блогера были удивлены его решением о переезде, а потом выразили свою радость и "поблагодарили" Волошина за шутку.

К слову, уже несколько лет 26-летний Александр активно ведет свои соцсети. В Instagram у него 1 млн подписчиков, а в TikTok - 2,7 млн. Свою популярность он получил благодаря скандальным выходкам. В частности, Волошин два года назад сначала подарил девочке телефон, а потом отобрал его у нее, чем нарвался на волну хейта.

Напомним, ранее Александр Волошин высказался о мобилизации. Он считает, что на фронте приносил бы меньше пользы, чем в тылу.

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