Карди Би сказала, что в первую очередь она на стороне людей.

Американская рэперша Карди Би на фоне агрессии РФ в адрес Украины призвала лидеров стран подумать о людях.

"Я бы хотела, чтобы лидеры стран перестали волноваться о власти и начали думать о тех, на кого повлияют эти события (простые граждане), не говоря уже обо всем мире, который и так накрыл кризис. Война, санкции, вторжение – это последнее, о чем лидеры (страны) должны думать", - сказала Карди.

Также она добавила, что не находится на стороне НАТО или России, она - на стороне простых людей.

"Это влияет не только на Америку, но на весь мир… Я бы хотела, чтобы все мировые лидеры прямо сейчас просто пришли к логическому выводу" , – добавила артистка.

Напомним, ранее российская актриса Лия Ахеджакова осудила решение Владимира Путина признать независимыми "ДНР" и "ЛНР".

Вас также могут заинтересовать новости: