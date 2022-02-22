По словам актрисы, признании независимости "ДНР" и "ЛНР" будет иметь тяжелые последствия.

Российская актриса Лия Ахеджакова заявила, что решение президента РФ Владимира Путина признать независимыми "ДНР" и "ЛНР" - это объявление войны всему миру.

Об этом сообщает ВВС.

Кроме того, звезда считает, что такое решение Путина подлое, и оно будет иметь необратимые последствия.

"Вот этот новый "учебник истории", который мы услышали, – это приложение к этим Пушилиным, Моторолам и всему этому ужасу. Я думаю, что случилось что-то непоправимое, это действительно пахнет объявлением войны всему миру. Это что-то невероятное, невероятное по несостоятельности и подлости. Мне кажется, что последствия будут очень тяжелыми. Когда во главе благоденствия страны стоит не экономика, а силовики разных мастей – вот это страшно", – сказала Ахеджакова.

Кто такая Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова - советская и российская актриса; народная артистка РФ (1994), лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1979). Двукратная обладательница национальной премии "Ника" за лучшие женские роли второго плана в фильмах "Небеса обетованные" и "Изображая жертву", в 2015 году удостоена почётного приза премии "Ника" в номинации "Честь и достоинство" за 2014 год.

В марте 2014 года высказалась против возможности введения российских войск на территорию Украины, подписала письмо российского "Союза кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений" своим коллегам из Украины, осуждающее "российскую военную интервенцию на Украину", подписала обращение в защиту российского музыканта Андрея Макаревича, выступившего с критикой политики российских властей в Украине. Также вместе с рядом других деятелей науки и культуры выразила своё несогласие с политикой российской власти в Крыму.

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