Певица отравилась в начале ноября.

Украинская певица Надя Дорофеева раскрыла новые подробности отравления в Египте.

Как она пережила один из самых неприятных опытов в своей жизни, артистка рассказала в программе "Светская жизнь", пишет ТСН.

"Мы поехали туда на концерты, я взяла с собой маму. Это было "вау". Она радовалась каждую секундочку, она была смешна, я была очень счастлива до момента, пока у меня не произошло очень сильное отравление. И это было такое сильное отравление впервые в моей жизни. Меня забрала "скорая", – отметила Дорофеева.

"Мне не могли пять раз поставить капельницу, у меня были синие руки от всего этого. Меня измучили, но спасли. Под капельницей я лежала четыре часа, и я думала уже, что я умру. Это была первая в истории моей творческой жизни отмена концерта", – добавила певица.

Читайте такжеНадя Дорофеева ответила на жесткие комментарии хейтеровНапомним, Надя Дорофеева отравилась в начале ноября о время поездки в Египет. Ее экстренно госпитализировали в клинику.

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Автор: Катерина Шварц