Накануне певица вернулась в Киев.

Известная украинская певица Надя Дорофеева впервые рассказала о своей госпитализации в Египте из-за отравления, вследствие чего был отменен ее субботний концерт.

В Stories на своей странице в Instagram сегодня ночью звезда сообщила, что уже прилетела в Киев.

"Вчера [в субботу] со мной случилось сильнейшее отравление. Мне уже лучше. Спасибо, что переживали и поддерживали", - написала она.

Отдельно Дорофеева поблагодарила за поддержку свою команду, а также сообщила, что врачи не могли поставить ей капельницу пять раз. "Это при том, что я панически боюсь уколов", - написала она, опубликовав фото из палаты.

Дорофееву госпитализировали: что произошло

В субботу, 6 ноября, певицу госпитализировали из-за внезапного ухудшения здоровья. Тогда же сообщалось об отмене ее концерта.

Позже стало известно, что Дорофеевой стало плохо из-за несвежего барбекю. Танцовщица Дорофеевой Светлана Сакаль накануне попросила не разводить панику из-за отравления звезды. "Успокойтесь! Вы все мне пишете. Я не могу ответить. Пожалуйста, не разводите панику. Все хорошо", - написала она.

Автор: Виолетта Орлова