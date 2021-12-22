По словам юмористки, такой опыт был полезен для ее дочери.

Украинская актриса и звезда "Квартала 95" Елена Кравец в интервью ведущей Маше Ефросининой рассказала о ситуации с "выселением" своей дочери. Когда ее старшей наследнице было 15 лет, юмористка отпустила ее жить отдельно.

По словам Кравец, в тот момент такое решение было вынужденной мерой. Юмористка сама предложила дочери жить отдельно, она хотела снять для нее квартиру, но позже обстоятельства сложились иначе.

Звезда "Квартала" рассказала, что после появления на свет ее младших детей-двойняшек им пришлось задуматься о переезде. Сначала они жили в частном доме, но вскоре им было необходимо вернуться в киевскую квартиру. Однако возникли проблемы. Старшая дочь Кравец автоматически лишалась комнаты. А сама юмористка не хотела обременять 15-летнюю девочку обязанностями по уходу за младшими.

Помимо этого, дочери Кравец пришлось бы долго добираться до школы, где она училась, и меньше общаться с друзьями, ведь все они жили далеко от киевской квартиры. Поэтому юмористка решила "отселить" дочь в отдельную квартиру, рядом с ее школой.

"Я подумала, что это вопрос логистики – каждое утро час-полтора до школы, вопрос общения с друзьями", - рассказала звезда "Квартала".

Муж Кравец не оценил идею и выступал против переезда дочери. Но юмористка сумела его убедить. Звезда попыталась "прикрыть все тылы". Над квартирой, которую она хотела снять для дочери, жили их друзья, а под ней - подруги девочки. Двор и подъезд охранялись, поэтому Кравец не боялась отпускать девочку в "свободное плавание".

Читайте также"Вова нашел себе нормальную работу": звезда "Квартала" рассказала о дружбе с ЗеленскимОднако все сложилось иначе. Вскоре Кравец позвонила мама одноклассницы ее дочери и предложила идею. Наследница юмористки переехала в квартиру к своей подруги, родители которой отправились жить в другое место. Так девочки получили возможность жить без взрослых, но за ними постоянно все присматривали.

По словам Кравец, такой опыт очень помог ее дочери. Девочка научилась быть самостоятельной, ощутила вкус взросления и не испортила отношения с семьей, ведь ей не приходилось ухаживать за младшими братом и сестрой.

Напомним, ранее Елена Кравец рассказала, как оказалась на грани развода с мужем.

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