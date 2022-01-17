Ксения Мишина показала родной двор в Крыму / фото instagram.com/misha.k.ua/

Украинская актриса Ксения Мишина вместе с сыном Платоном приехала в гости к родителям в аннексирован Россией Крым. 

В Instagram-сториз звезда показала несколько кадров из квартиры, в которой выросла.

За домом, где сейчас живет мама Ксении, расположена ее школа. Из другого окна открывается вид на море.

"На самом деле выглядит сейчас не очень, но, когда все деревья расцветают - не так уж и плохо", - написала актриса.

Родной двор Мишиной / скриншот из Instagram
Из окна квартиры мамы актрисы видно море / скриншот из Instagram

Мишина также показала счастливого сына, который приехал в гости к бабушке.

Сын Ксении Мишиной / скриншот из Instagram

Кроме того, актриса вместе с мамой сходила на местный рынок и показала ее фолловерам.

Ксения с мамой на местном рынке / скриншот из Instagram

Напомним, что после смены власти в Украине в 2014 году Россия аннексировала Крым, побудила жителей Донбасса к сепаратизму и ввела своих военных на восток Украины, начав необъявленную войну.

Как сообщал УНИАН ранее, Ксения Мишина в интервью DOROTHY рассказала, что отношения с комиком Александром Эллертом, которого она выбрала в финале "Холостячки", доводили ее до безумия.

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