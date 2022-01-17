Звезда посетила маму в аннексированном Крыму и показала несколько кадров.

Украинская актриса Ксения Мишина вместе с сыном Платоном приехала в гости к родителям в аннексирован Россией Крым.

В Instagram-сториз звезда показала несколько кадров из квартиры, в которой выросла.

За домом, где сейчас живет мама Ксении, расположена ее школа. Из другого окна открывается вид на море.

"На самом деле выглядит сейчас не очень, но, когда все деревья расцветают - не так уж и плохо", - написала актриса.

Мишина также показала счастливого сына, который приехал в гости к бабушке.

Кроме того, актриса вместе с мамой сходила на местный рынок и показала ее фолловерам.

Напомним, что после смены власти в Украине в 2014 году Россия аннексировала Крым, побудила жителей Донбасса к сепаратизму и ввела своих военных на восток Украины, начав необъявленную войну.

Как сообщал УНИАН ранее, Ксения Мишина в интервью DOROTHY рассказала, что отношения с комиком Александром Эллертом, которого она выбрала в финале "Холостячки", доводили ее до безумия.

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