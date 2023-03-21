Оказалось, Примадонна лично говорила с диктатором, но это было давно.

Российский артист Андрей Разин, известный как продюсер группы "Ласковый май", высказался об Алле Пугачевой. Он поддержал Примадонну и рассказал о том, что у нее был тайный разговор с президентом РФ Путиным.

На своей странице в Instagram Разин отметил, что не может похвастаться хорошими отношениями с Пугачевой, так как она его не любит. Однако он все равно решил за нее заступиться. По словам артиста, нападки в сторону Примадонны, которая выступила против полномасштабной войны в Украине и осудила российскую агрессию, выглядят как издевательство.

"В любом случае, те нападки, которые на неё сейчас происходят, это просто кощунство и издевательство. Кто бы что ни говорил, но Алла Борисовна всегда была символом российской эстрады. Не случайно покойный Юра Шатунов говорил, что она для него всегда была примером. Он вместе со мной бывал у неё дома и встречался с ней в домашней обстановке", - вспомнил Разин.

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Также он рассказал о разговоре Пугачевой с Путиным. Оказалось, певица лично общалась с кровавым диктатором.

"Как-то Алла Борисовна опрометчиво сказала Путину одну фразу: "Берегите меня". И теперь многие "коршуны" атакуют ее , в том числе и за эти слова. Считаю, что нужно всем СМИ прекратить нападать на эту талантливую и заслуженную женщину. И потом, у нее не тот возраст. Она - умница, она воспитывает детей. Мне кажется неправильным, что разные шакалы стараются ее лишний раз укусить. Я в свое время тоже спускал на нее собак. Но в то время мы с ней были на одном уровне. А то, что с ней делают сейчас, это неправильно. Есть много людей, которые ее любят. Я считаю, что нападение на нее - это просто какое-то безумство сумасшедших идиотов", - резюмировал Разин.

Напомним, ранее стало известно, что Пугачева поддержала Меладзе на фоне травли в РФ.

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