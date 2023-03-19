Примадонна побывала на концерте артиста и опубликовала пост в его поддержку.

Российская звезда Алла Пугачева поддержала своего коллегу Валерия Меладзе, которого травят в России из-за неоднозначной позиции по войне в Украине.

Стоит отметить, что артист стал нежеланным артистом в РФ. Более того, в стране-агрессора неоднократно говорили, что Меладзе теперь не хотят видеть и в других странах.

При этом Алла Пугачева, которая сейчас с семьей живет в Израиле, опровергла эту информацию. Она посетила концерт Меладзе и сказала:

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"Должна огорчить врунов, говорящих о "провальных" концертах Валерия Меладзе в Израиле. Это был праздник! Песни Константина Меладзе в исполнении Валеры, как прекрасное вино, с годами становятся только вкуснее и ценнее. Салют, вера, надежда и любовь".

Позиция Валерия Меладзе по войне в Украине

В первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, он публично осудил войну и призвал к миру. Однако позже он выступил на одном из российских концертов, что пошатнуло уверенность украинцев в его осуждении преступного режима Кремля.

Второй раз он попытался "втереться в доверие", когда на концерте в Дубае ответил на "Слава Украине". Тогда он убрал микрофон и тихо сказал: "Героям слава".

После такого поступка Меладзе россияне пришли в бешенство. Они не только хейтили его в соцсетях, но и даже призвали лишить артиста гражданства РФ. Поэтому он в очередной раз решил "переобуться" и оправдаться за свои слова.

Напомним, в России нашли замену Меладзе.

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