Похудевшая Каменских показала на фото осиную талию

Певица позировала в джинсах и белом укороченном топе, который открывал ее талию.

Украинская певица Настя Каменских проделала колоссальную работу над собой, похудев почти на 20 килограмм, и теперь не упускает возможности похвастаться стройной фигурой.

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Вот и на новом фото, которое певица выложила в Instagram, она поразила поклонников подтянутым телом.

Певица позировала в джинсах и белом укороченном топе, который открывал ее талию. Стоить отметить, что у Насти действительно отличная фигура и подтянутый живот. Кажется, недавние подозрения поклонников о том, что артистка беременна, не имеют под собой никаких оснований.

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