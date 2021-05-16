Оля отреагировала на сплетни вокруг ее семьи.

Украинская певица Оля Цибульская в программе "Светская жизнь" рассказала, приложила ли она какие-то усилия к разводу Дзидзьо и Славии. А также она призналась, кто на самом деле является отцом ее сына Нестора.

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"Что бы я сейчас не сказала, все равно все скажут, что я шлюха, разлучница, что я влезла в семью, родила Дзидзьо сына. Но нет, ничего у нас с Дзидзьо не было. Он не является отцом Нестора. Я об этом говорила уже тысячу раз. И даже, когда в один момент я начала получать разные угрозы в смс, соцсетях, я начала говорить во всех интервью, что Дзидзьо мой кум. Но это не остановило эту волну", - сказала Оля.

Также она намекнула, что автором всех этих угроз выступала экс-супруга артиста, а также ее родственники и друзья.

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Автор: Диана Могилевич