Впервые Екатерина Моисеенко встретилась с певицей в 2011 году на концерте в Риге. Их схожесть сразу отметили фанаты. Девушке даже удалось спеть с МакSим на сцене.

Двойник МакSим Екатерина Моисеенко призналась, что ее жизнь начала повторять судьбу Марины Абросимовой.

Об этом она рассказала в интервью "Московскому комсомольцу".

Впервые Екатерина встретилась с певицей в 2011 году на концерте в Риге. Их схожесть сразу отметили фанаты. Девушке даже удалось спеть с МакSим на сцене.

"Да! Марина меня очень тепло встретила на сцене - это большая редкость для российских артистов. Я уверена, что другая бы звезда так не поступила", - вспомнила она.

По словам Моисеенко, ее жизнь повторяет нелегкую судьбу исполнительницы. Екатерина так же как и Марина перенесла аварию, у нее были мужья и дети.

"Отчасти ее жизнь повторяется и со мной. У меня были и авария (МакSим также попала в аварию несколько лет назад), и мужья, и дети: все одно и то же", - призналась она.

И тогда Екатерина Моисеенко решила перекрасить волосы и поменять стиль, чтобы отличаться от знаменитости и не повторить ее судьбу.

"Поэтому я и решила поменять цвет волос. С Мариной мы виделись несколько раз в жизни, разговаривали, связь между нами есть, она сохраняется. Я по-своему переживаю за нее, но я немножко не такая, как другие, не смогу пиариться на чужом горе", - заверила она.

Читайте также"Интриги и игры с судьбой": коллега МакSим назвала ее болезнь дешевым пиаром

Девушка отметила, что не знала ничего эксклюзивного о состоянии артистки, потому не хотела "пиариться" на болезни звезды. Она уверена, что МакSим не понравилось бы, если бы она стала ходить по телепрограммам и давать интервью на эту тему.

"Я очень толерантна, если человеку плохо, "хайпиться не стану. Марина, выздоравливай! Мы еще не раз споем, солнышко!" - заявила Екатерина Моисеенко.

В медицинское учреждение МакSим поступила 23 июня, ранее она находилась в другой больнице.

С 19 июня она пребывала в искусственной коме.

Певицу госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией" 16 июня, с того времени ее состояние оставалось тяжелым.

13 августа стало известно, что МакSим выписали из больницы.

Автор: Григорий Бондарь