Певица показала в кадре волонтера Леонида Краснера.

Российская певица МакSим, которая недавно вышла из комы, показала первое фото из больницы.

Так, в кадре видно волонтера Леонида Краснера, который надел медицинский халат с названием одной из песен певицы "Здесь и сейчас".

"Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света. Возятся с каждым как с родным", - подписала снимок певица.

МакSим - состояние здоровья певицы

В медицинское учреждение МакSим поступила 23 июня, ранее она находилась в другой больнице.

С 19 июня она пребывала в искусственной коме.

Певицу госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией" 16 июня, с того времени ее состояние оставалось тяжелых. Буквально на днях ей стало лучше и ее вывели из комы.

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Автор: Диана Могилевич