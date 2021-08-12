Российская певица МакSим, которая недавно вышла из комы, показала первое фото из больницы.
Так, в кадре видно волонтера Леонида Краснера, который надел медицинский халат с названием одной из песен певицы "Здесь и сейчас".
"Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света. Возятся с каждым как с родным", - подписала снимок певица.
МакSим - состояние здоровья певицы
В медицинское учреждение МакSим поступила 23 июня, ранее она находилась в другой больнице.
С 19 июня она пребывала в искусственной коме.
Певицу госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией" 16 июня, с того времени ее состояние оставалось тяжелых. Буквально на днях ей стало лучше и ее вывели из комы.
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