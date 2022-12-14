Как известно, артист не оставил Марксу Толкачу ничего. Сейчас тот нанял адвоката, чтобы показать, что он все же претендует на имущество.

Проживающий в Канаде брат Бориса Моисеева Маркс Толкач обратился к адвокату, чтобы попытаться добиться права на наследство. Своим правозащитником он выбрал известного в своем деле Александра Добровинского, пишут росСМИ.

Добровинский рассказал журналистам некоторые нюансы нового дела. Оказывается, Моисеев подписал бумаги, которые запрещают брату претендовать на наследство, под каким-то давлением со стороны.

"С его слов, весь объем документов, согласно которым Борис Моисеев был лишен своих активов, а Маркс Толкач наследства, были составлен под давлением. По словам господина Толкача, действия заинтересованных лиц, получивших активы Бориса Моисеева — недвижимость, ценные бумаги, деньги, — должны быть рассмотрены следствием, а выгодоприобретатели фигурировать в уголовном деле. Со слов доверителя, речь идет об очень больших суммах", - прокомментировал Добровинский.

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Отметим, ранее брат покойного Моисеева Маркс Толкач заявлял, что смерть артиста была выгодна его концертному директору, так как музыкант завещал ему все свое имущество.

Смерть Моисеева: подробности

Борис Моисеев умер 27 сентября. Правоохранительные органы назначили экспертизу его тела, поскольку предполагали, что смерть могла быть насильственной, а не естественной. Результаты экспертизы прессе неизвестны.

Известно, что незадолго до кончины 69-летний артист составил завещание, в котором переписал имущество на концертного директора Сергея Гороха.

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