Стас Борецкий заявил, что хочет провести эксгумацию тела артиста для проведения теста ДНК.

Российский шоумен Стас Борецкий, поддержавший аннексию Крыма в 2014 году, неожиданно заявил, что он является сыном покойного артиста Бориса Моисеева. По его словам, исполнитель хита "Голубая луна" зачал его в юном возрасте.

Вероятно, Борецкий решил нажиться на смерти Моисеева и "оттяпать" часть его имущества, которое сам артист завещал своему директору Сергею Гороху, так как именно он последние годы жизни постоянно находился с ним рядом.

Сейчас же Борецкий заявил, что хочет провести эксгумацию тела для проведения теста ДНК.

Видео дня

"Из проверенных источников узнал, что я сын Бориса Моисеева. Он зачал меня, когда ему было примерно 16 лет. Буду требовать эксгумации тела для проведения теста ДНК. В любом случае от наследства на его имущество, а также песню "Голубая луна" я не откажусь. А если я этого не добьюсь, то выкопаю его сам и отвезу в лабораторию. Все анализы готов оплатить, я настроен очень серьезно", - сказал шоумен в комментарии росСМИ.

Смерть Бориса Моисеева

Борис Моисеев умер на 69 году жизни 27 сентября 2022 года. Сообщается, что у него остановилось сердце.

Известно, что в своем завещании Моисеев переписал имущество на концертного директора Сергея Гороха. Позже в СМИ появилась информация о том, что смерть артиста могла быть насильственной.

Вас также могут заинтересовать новости: