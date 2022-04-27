Украинский телеведущий Даниэль Салем, который сейчас защищает Украины в рядах ВСУ, сделал заманчивое предложение модели Даше Астафьевой.
Впервые с начала войны они вышли на связь в режиме онлайн. Во время разговора Даниэль предложил Даше стать его соведущей на проекте "Зірковий шлях".
Астафьева со слезами на глазах заявила, что у нее такое ощущение, что ей делают предложение руки и сердца. При этом девушка сразу же согласилась.
"Я себя чувствую женщиной, которой делают предложение. Я согласна... Я с большим удовольствием буду твоей партнершей. Ты знаешь, как много проектов мы с тобой сделали вместе. Мы были плечом к плечу. В такое сложное время для меня большая честь быть твоим партнером в хороших делах. Пообещай, что мы будем рассказывать самые лучшие новости... И сплетни", – ответила Даша.
Отметим, ранее соведущей Салема была певица Алена Винницкая, которая посвятила проекту 8 лет. Недавно у нее закончился контракт с телеканалом, продлевать его они не стали.
Напомним, ранее Даша Астафьева рассказала, что сделает после окончания войны в Украине.