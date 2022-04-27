Даша не смогла отказаться от этого предложения.

Украинский телеведущий Даниэль Салем, который сейчас защищает Украины в рядах ВСУ, сделал заманчивое предложение модели Даше Астафьевой.

Впервые с начала войны они вышли на связь в режиме онлайн. Во время разговора Даниэль предложил Даше стать его соведущей на проекте "Зірковий шлях".

Астафьева со слезами на глазах заявила, что у нее такое ощущение, что ей делают предложение руки и сердца. При этом девушка сразу же согласилась.

"Я себя чувствую женщиной, которой делают предложение. Я согласна... Я с большим удовольствием буду твоей партнершей. Ты знаешь, как много проектов мы с тобой сделали вместе. Мы были плечом к плечу. В такое сложное время для меня большая честь быть твоим партнером в хороших делах. Пообещай, что мы будем рассказывать самые лучшие новости... И сплетни", – ответила Даша.

Отметим, ранее соведущей Салема была певица Алена Винницкая, которая посвятила проекту 8 лет. Недавно у нее закончился контракт с телеканалом, продлевать его они не стали.

Напомним, ранее Даша Астафьева рассказала, что сделает после окончания войны в Украине.

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