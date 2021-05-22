Главный герой проекта "Холостяк" сделал свой выбор.

Вчера, 21 мая, состоялся финал романтического реалити "Холостяк 11", в котором главный герой Михаил Заливако сделал свой выбор.

В финальной серии Михаил провел три свидания с оставшимися девушками - Розали, Аней и Юлей "Зайкой". Еще в Киеве он попрощался с Розали, а с другими - отправился в Дубаи.

Именно там и состоялась последняя церемония. Михаил сказал, что на протяжении всего проекта чувствовал себя с Юлей как пара, но впоследствии он понял, что не испытывает к ней любви. А вот Анне Богдан он признался в своих чувствах и подарил заветное кольцо.

После такого решения Юля "Зайка" не смогла сдерживать эмоций и расплакалась. Ведь уже однажды Заливако отпустил ее домой, но девушка сделала все возможное, чтобы вернуться на проект.

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"Ты сказал, что это не любовь... Ощущения такие будто моё сердце лопнуло как воздушный шар, в который воткнули кинжал. Внутри кровь медленно стекает с остатков разбитого сердца вниз по внутренним стенкам моего тела... Мне плохо... отвратительное чувство! Когда разбивается сердце внутри пустота, вакуум и пекущая боль. В голове звенит лишь один вопрос: за что ты так со мной?" - написала Юля в Instagram.

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Автор: Диана Могилевич