Примадонна показала лицо без макияжа.

Российская певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой видно только ее лицо крупным планом.

Сфотографировалась 72-летняя звезда без макияжа и показала несколько морщинок под глазами.

"Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш Замок. Пусть появляются. Никаких проблем", - подписала кадр Примадонна.

На этот снимок отреагировал ее супруг Максим Галкин, оставив в комментариях "сердечко".

"Не узнала", "Дай Бог каждому морщин только от улыбок", "Печалька", "Самое главное душой не стареть и сердцем не печалиться, бабушка Алла", - пишут поклонники под фото.

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Автор: Диана Могилевич