Артистка отреагировала на это событие.

Во время концерта певицы и представительницы Украины на "Евровидении-2024" Jerry Heil произошел конфуз.

Недавно артистка выступала в Словакии, а именно в городе Братислава. И во время исполнения припева хита "Teresa & Maria" прямо на сцене упали прозрачные декорации. Видео того момента попало в сеть.

К счастью, никто не пострадал, а сама певица написала о конфузе так:

Видео дня

"Сцена начала рушиться во время "Teresa & Maria"! Если это знак, то какой?".

К слову, Jerry Heil должна была появиться на сцене на Нацотборе на "Евровидение-2025". Вместе со звездами она должна была спеть песню Назария Яремчука "Улыбнись мне". Однако исполнительница не успела вернуться из-за границы, поэтому ее в номере показали только на экране.

Кстати, 8 февраля, украинцы выбрали представителя Украины на "Евровидение-2025". Победителем Нацотбора стала группа Ziferblat, которая получила в сумме от жюри и зрителей 19 баллов.

Напомним, ранее стало известно, как ведущая Маша Ефросинина оконфузилась на Нацотборе на "Евровидение-2025".

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