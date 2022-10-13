67-летний отец Златы Огневич Леонид Бордюк после 24 февраля отправился на фронт. Мужчина - хирург по образованию с большим опытом работы. Поэтому он отправился на Харьковщину, где спасал раненых украинских защитников. Сейчас Огневич поделилась в Insta-stories, что папа приехал домой в короткий отпуск.
Знаменитость опубликовала короткий рассказ отца о работе на передовой. Мужчина признается, что мирные операции и работа на войне - абсолютно разные вещи.
"Папа приехал в отпуск. Шесть месяцев помогал раненым. Нашим невероятным медикам – честь и уважение! Они делают невозможное. Это настоящий подвиг", - сказала Злата.
"То, что в мирной жизни (какие травмы получают люди, какие операции делают), и то, какие ранения, повреждения получают люди на войне... Это нельзя сравнить. К этому не привыкнешь никак. И так жаль, что большая часть этих людей – это молодые парни", - поделился Леонид Бордюк.
Напомним, Злата Огневич впервые рассказала, почему долго носила парик.
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