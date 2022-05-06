Это фото было сделано еще зимой.

Украинская модель Соня Евдокименко, которая последние несколько лет живет и работает в США, показала архивное семейное фото со своими родственниками.

На снимке позирует и сама София Ротару, в честь которой и назвали Соню. Вся семья собралась на новогодние праздники и решила сделать фото возле ёлки. Но опубликовала снимок Евдокименко только сейчас.

"Я скучаю по ним и надеюсь, что скоро обниму их", – подписала кадр Соня.

Напомним, ранее Соня Евдокименко высказалась о войне в Украине. Она призвала остановить кровопролитие в нашей стране и помогать украинской армии.

При этом ее звездная бабушка молчит о войне, называя себя аполитичной.

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