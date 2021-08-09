Соня Евдокименко позировала на балконе.

Внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко опубликовала в Instagram несколько новых фотографий со своей мини-фотосессии на балконе.

Девушка позировала в махровом халате, под которое не надела белье. Так, она решила слегка приспустить его, что добавило снимкам больше пикантности. Также девушка распустила волосы и показалась без макияжа.

"Каждое утро решайте, что у вас хорошее настроение", - подписала фото Евдокименко.

"Красавица", "Хорошо выглядишь", "Такая стройная", "Естественность тебе к лицу", - пишут поклонники в комментариях.

Кто такая Соня Евдокименко:

Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару. Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой.

Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев. Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели.

Автор: Диана Могилевич