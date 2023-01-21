Актриса поразила всех своим чувством юмора.

Участница 12 сезона реалити "Холостяк", украинская актриса Виктория Варлей в интервью УНИАН рассказала, как она прошла кастинг на шоу. Оказалось, что девушка взяла всех харизмой и юмором.

Варлей подчеркнула, что на первом кастинге СТБ она была единственной девушкой, которая прошла дальше. А перед этим она заполняла анкету, в которой ответила на странные вопросы. Так, Варлей спрашивали, что она бы взяла с собой на необитаемый остров. Именно ответом на этот вопрос она могла так сильно заинтересовать продюсеров.

"Я точно помню, что написала: "возьму с собой вибратор и крем с SPF, а там уж на острове разберемся, что мне с этим делать", - со смехом вспомнила Варлей.

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Актриса также рассказала, верила ли она в то, что может найти на реалити свою любовь. По словам Варлей, она думала об истинных чувствах. Но она, как и другие девушки, также думала о пиаре.

"Странно было бы сказать, что я не пришла на "Холостяк" для того, чтобы себя показать, чтобы меня увидели. Думаю, не только я на этом проекте имела такие намерения. То есть, было понимание, что если у тебя не сложатся отношения, то хотя бы будет какой-то плацдарм, чтобы дальше себя раскручивать. Это 100%. Было бы неправдой говорить:"нет, я ни о каком пиаре даже не думала". Думала. И думала об этом каждая из тех двадцати пяти девушек, которые были на первой вечеринке", - резюмировала девушка.

Виктория Варлей - что известно об участнице "Холостяка-12"

Актриса Виктория Варлей покинула романтическое реалити "Холостяк" в девятом выпуске проекта. Она была одной из фавориток зрителей, но завоевать сердце главного героя ей не удалось. Алекс Топольский рассказал, что все их общение сводилось к выяснению отношений. После вылета Варлей выкатила гневный пост, в котором назвала несколько реальных причин, по которым оставила проект.

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