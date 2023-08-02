Козловский поедет на фронт / instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский поделился новым снимком в своих соцсетях, на котором он предстал военной форме. В кадре он позирует, сидя в машине, а рядом с ним вещи, автоматы и амуниция.

Вероятно, артист после того, как прошел боевую подготовку и принес присягу, отправился уже на передовую. 

"Спасибо всем людям, кто поддерживает и помогает нашим воинам", - подписал фото Козловский.

Видео дня

Пользователи сети пожелали ему удачи и сказали, что очень гордятся им. Актриса Ольга Сумская, например, написала в комментариях: "Сынок, молюсь за тебя, родной".

Что еще пишут фолловеры

  • "Боже, какой же ты красивый. Наша гордость"
  • "Вернись живым и целым"
  • "Пусть Бог всегда держит тебя за руку"
  • "Молюсь за тебя и твоих сослуживцев. Держитесь, наши герои"
Козловский поедет на фронт / instagram.com/vkozlovsky_music

Напомним, ранее Козловский довел до слез видео, как приносил присягу. Украинцев очень растрогал этот момент.

Вас также могут заинтересовать новости: