Певцу пожелали здоровья и поскорее вернуться домой.

Украинский певец Виталий Козловский поделился новым снимком в своих соцсетях, на котором он предстал военной форме. В кадре он позирует, сидя в машине, а рядом с ним вещи, автоматы и амуниция.

Вероятно, артист после того, как прошел боевую подготовку и принес присягу, отправился уже на передовую.

"Спасибо всем людям, кто поддерживает и помогает нашим воинам", - подписал фото Козловский.

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Пользователи сети пожелали ему удачи и сказали, что очень гордятся им. Актриса Ольга Сумская, например, написала в комментариях: "Сынок, молюсь за тебя, родной".

Что еще пишут фолловеры

"Боже, какой же ты красивый. Наша гордость"

"Вернись живым и целым"

"Пусть Бог всегда держит тебя за руку"

"Молюсь за тебя и твоих сослуживцев. Держитесь, наши герои"

Напомним, ранее Козловский довел до слез видео, как приносил присягу. Украинцев очень растрогал этот момент.

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