Украинский певец Виталий Козловский поделился новым снимком в своих соцсетях, на котором он предстал военной форме. В кадре он позирует, сидя в машине, а рядом с ним вещи, автоматы и амуниция.
Вероятно, артист после того, как прошел боевую подготовку и принес присягу, отправился уже на передовую.
"Спасибо всем людям, кто поддерживает и помогает нашим воинам", - подписал фото Козловский.
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Пользователи сети пожелали ему удачи и сказали, что очень гордятся им. Актриса Ольга Сумская, например, написала в комментариях: "Сынок, молюсь за тебя, родной".
Что еще пишут фолловеры
- "Боже, какой же ты красивый. Наша гордость"
- "Вернись живым и целым"
- "Пусть Бог всегда держит тебя за руку"
- "Молюсь за тебя и твоих сослуживцев. Держитесь, наши герои"
Напомним, ранее Козловский довел до слез видео, как приносил присягу. Украинцев очень растрогал этот момент.