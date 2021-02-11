Тяжеловес запечатлен в образе санитара в белом халате с пятнами крови.

Спортсмен-тяжеловес Василий Вирастюк, которого партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в депутаты на довыборы в Верховную Раду, показал провокативное фото с очередного «Дизель-шоу».

Снимки он опубликовал в сториз своего Instagram в среду 10 февраля.

Читайте такжеТищенко назначат главой организации "Слуги народа" на Закарпатье - СМИ

Вирастюк пояснил, что он приехал на съемки нового шоу. На одном из них спортсмен запечатлен в образе санитара в белом халате с пятнами крови. Фотографию он подписал: «Эй вы, кому клизму?».

На другом фото Вирастюк позирует в медицинском халате и шапочке с надписью «Санитар», в руках он держит пустую трехлитровую банку и спрашивает: "А может, анализы в баночку?"

Напомним, съезд партии «Слуга народа» выдвинул спортсмена Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН