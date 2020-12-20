Дизайнер могла отравиться рыбой.

Известная певица и дизайнер Виктория Бэкхем попала в больницу из-за новой диеты.

Об этом сообщает The Sun.

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По данным издания, Бэкхем недавно села на новую диету. Она подразумевает употребления большого количества рыбы. В рацион включена рыба-меч, которая содержит ядовитое вещество метилртуть.

Отмечается, что именно этой рыбой могла отравиться Виктория. Медики выяснили, что в ее организме зашкаливает уровень токсичного вещества и сделали ей промывку печени.

Также сообщается, что сейчас самочувствие Виктории пришло в норму. В результате она немного изменила свой рацион питания.

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Автор: УНИАН