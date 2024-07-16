Артистка отправилась во Львов, чтобы собрать средства на нужды ВСУ.

Украинскую звезду 2000-х, певицу Наталью Дзенькив, известную под псевдонимом Lama, во Львове задержали сотрудники полиции.

Оказалось, что это было частью социальной инициативы Национальной полиции Украины по предотвращению ДТП с пешеходами в ночное время. Артистка согласилась поддержать инициативу и использовала свой блог, чтобы напомнить украинцам о важности соблюдения правил безопасности.

"Вчера перед выступлением во Львове я присоединилась к социальной акции для предотвращения ДТП с пешеходами в ночное время в сотрудничестве с Национальной полицией Украины. Особенно важным является соблюдение правил дорожного движения, и еще больше внимания этому надо уделять ночью и в условиях низкой видимости на дорогах. Водители должны использовать фары дальнего света, обеспечивать постоянную концентрацию внимания и соблюдать безопасную скорость", - прокомментировала Lama.

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Также она подчеркнула, что пешеходы не должны забывать о светоотражающих элементах для повышения видимости на дороге.

"Пешеходы, в свою очередь, должны быть обеспечены светоотражающими элементами (фликерами) для повышения видимости на дороге. Также это касается велосипедистов, тех, кто движется непосредственно по одной дорожной полосе с транспортными средствами. Помните, что такое движение является крайне опасным. Родители должны следить за тем, чтобы их дети имели такие светоотражающие аксессуары, и проводить с ними разъяснительные беседы о безопасности на дороге", - добавила артистка.

Как известно, из отделения полиции Lama отправилась сразу на выступление. На благотворительном мероприятии удалось собрать более 265 тысяч гривен, которые будут направлены на FPV-дроны.

Напомним, ранее Lama рассказала о младшем на 18 лет бойфренде.

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