Он тяжело переживает разлуку с семьей.

Недавно певец Саша Чемеров выпустил песню "Слезы" и рассказал, что может вызвать у него такие эмоции и часто ли он позволяет себе плакать.

В интервью УНИАН он рассказал, что в начале полномасштабного вторжения, пока не вывез семью за границу, то не плакал, потому что должен был быть собранным. Но впоследствии он отпустил себя и позволил себе проявлять такие эмоции.

"Плачу довольно часто. Я очень сочувствующий человек. Когда твоя семья далеко, напряженность давит. Ты не видишь, как растут твои дети, ты не можешь обнять свою жену... Конечно, это очень сложно. Так много триггеров, которые могут меня просто "разорвать" в какой-то момент", - говорит Чемеров.

Он добавил, что плачет, когда смотрит очень щемящие видео. К примеру, видео, когда дети провожают своего папу на войну.

"Да и просто на улице, когда я вижу чужих детей, сразу глаза становятся влажными. Кстати, если говорить о том, когда я плакал в последний раз, то это было несколько дней назад. Я просматривал видео из Авдеевки, и это было морально очень сложно. Чтобы как-то успокоиться в таком случае, то естественно - просто поплакать", - добавил певец.

Чемеров говорит, что паника и ссоры, которые несутся отовсюду, не добавляют сил.

"Поэтому я бы рекомендовал просто не вестись на всякие ИПСОшные волны, когда, скажем, в телеграм-каналах несется: дали? не дали? вышли? не вышли? Надо заниматься своими делами. Делать свое, помогать, донатить. Надо быть спокойнее, и на этих эмоциональных волнах, которые запускают, чтобы нас расшатать, не кататься", - подытожил артист.

Стоит отметить, что в начале большой войны Саша Чемеров вывез жену и детей в Америку, где они жили восемь лет. Сам он вернулся в Украину и начал всячески помогать военным.

Напомним, ранее Саша Чемеров высказался о мобилизации.

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