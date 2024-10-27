Амадор Лопес признался, что его последние отношения завершились еще 5 лет назад / Скриншот Instagram

Украинский хореограф и певец венесуэльского происхождения Амадор Лопес рассказал о своей личной жизни. Он признался, что его сердце свободно и ответил, почему не может построить серьезные отношения.

Сейчас рядом с Амадором нет любимого человека. Сам он предполагает, что одной из причин этого является, что он "потерял доверие к людям". По его словам, пока что он хочет уделять время своему развитию, а не другим людям. Он убежден, что творческим личностям сложно строить отношения, поскольку они сосредоточены на собственной карьере.

"А мне кажется, что это не только меня касается. В шоу-бизнесе постоянно одинокие люди, несмотря на то, что может быть все очень классно, любовь, жена, муж, все равно потом нужно выбирать: или ты работаешь в шоу-бизнесе или ты строишь семью", - считает артист.

Последние отношения Лопеса завершились еще 5 лет назад. Он не стал раскрывать, кто был его избранницей, но указал, что отношения были долговременными. Знаменитость намекнул, что инициатором расставания была девушка.

Амадор Лопес / Скриншот Instagram

После разрыва, добавил танцовщик, ему сложно найти вторую половинку. Однако он надеется, что совсем скоро встретит женщину, с которой построит семью. Амадор даже зарегистрировался на сайте для знакомств, но потом понял, что это не для него.

"Я почти не бываю в Киеве, я постоянно нахожусь на гастролях. Я почти никуда не хожу, а когда хожу, только к своим друзьям, чтобы получить хоть немножко энергии. И я даже создал страницу в Tinder. Но я начал общаться с людьми и понял, что это не мое. Лучше лично познакомиться", - поделился танцовщик.

Напомним, ранее Амадор Лопес ответил, готов ли усыновить ребенка. Хореограф также рассказал, в каких он отношениях с экс-супругой.

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