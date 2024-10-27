Амадор Лопес рассказал о своих последних отношениях.

Украинский хореограф и певец венесуэльского происхождения Амадор Лопес рассказал о своей личной жизни. Он признался, что его сердце свободно и ответил, почему не может построить серьезные отношения.

Сейчас рядом с Амадором нет любимого человека. Сам он предполагает, что одной из причин этого является, что он "потерял доверие к людям". По его словам, пока что он хочет уделять время своему развитию, а не другим людям. Он убежден, что творческим личностям сложно строить отношения, поскольку они сосредоточены на собственной карьере.

"А мне кажется, что это не только меня касается. В шоу-бизнесе постоянно одинокие люди, несмотря на то, что может быть все очень классно, любовь, жена, муж, все равно потом нужно выбирать: или ты работаешь в шоу-бизнесе или ты строишь семью", - считает артист.

Последние отношения Лопеса завершились еще 5 лет назад. Он не стал раскрывать, кто был его избранницей, но указал, что отношения были долговременными. Знаменитость намекнул, что инициатором расставания была девушка.

После разрыва, добавил танцовщик, ему сложно найти вторую половинку. Однако он надеется, что совсем скоро встретит женщину, с которой построит семью. Амадор даже зарегистрировался на сайте для знакомств, но потом понял, что это не для него.

"Я почти не бываю в Киеве, я постоянно нахожусь на гастролях. Я почти никуда не хожу, а когда хожу, только к своим друзьям, чтобы получить хоть немножко энергии. И я даже создал страницу в Tinder. Но я начал общаться с людьми и понял, что это не мое. Лучше лично познакомиться", - поделился танцовщик.

Напомним, ранее Амадор Лопес ответил, готов ли усыновить ребенка. Хореограф также рассказал, в каких он отношениях с экс-супругой.

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