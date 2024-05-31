Екатерина Тышкевич назвала профессорку "больным человеком".

Популярная украинская актриса, звезда сериала "Женский доктор" Екатерина Тышкевич высказалась о профессорке и языковеде Ирине Фарион. Недавно скандального педагога восстановили в должности преподавательницы в университете "Львовская политехника".

Актриса в своем Instagram отреагировала на возвращение Фарион к преподаванию и возмутилась решением суда. Тышкевич написала, что профессорка "больной человек". Она даже указала, что психиатры диагностировали бы ей психическое расстройство.

"Залезла в новости и прочитала, что Ирину Фарион восстановили в должности профессора. Что? Как по мне, настолько очевидно, что этот человек болен. В этом человеке настолько много ненависти, агрессии, категоричности. Я думаю, что психиатры поставили бы ей расстройство. Мне так кажется. Ее восстанавливают и еще обязывают выплатить ей 124 тысячи гривен за период вынужденного прогула. Что не так с нашим судом?" - отметила Екатерина.

Видео дня

Знаменитость убеждена, что в быту каждый имеет право самостоятельно выбирать, на каком языке общаться.

Скандал с Ириной Фарион

В ноябре прошлого года Фарион уволили с должности профессора университета. Причиной были ее высказывания о военных. Она заявляла, что не воспринимает русскоязычных воинов и указывала, что они якобы не украинцы.

Общественность возмутилась такими заявлениями языковеда и вышла на протест. На фоне этого Ирина опубликовала сообщение, в котором показала письмо от студента из оккупированного Крыма. В нем парень выражал свою поддержку профессорке. Во время публикации письма преподавательница не скрыла данные студента и его задержала ФСБ РФ.

В официальном заявлении Львовской политехники было указано, что Фарион уволена за "аморальный проступок". СБУ начала уголовное производство против языковеда по факту нарушения равноправия граждан, оскорбление чести и достоинства военнослужащего, нарушение тайны переписки и нарушение неприкосновенности частной жизни. Однако позже состоялся суд и Фарион восстановили в должности.

Что известно о Екатерине Тышкевич

Свою карьеру Тышкевич начала в 2013 году с роли в сериале "Женский доктор". В нем она сыграла девушку Юлю. В 2014 году Екатерина появилась в культовом сериале "Возвращение Мухтара", а также снялась в "Скорой помощи".

2018 год стал для Екатерины лучшим в карьере актрисы. Она сыграла сразу несколько главных ролей в картинах "Аметистовая серьга", "Ничто не случается дважды", "Обмани себя".

Напомним, ранее Екатерина Тышкевич напугала, как таксист в Польше обматерил ее.

Вас также могут заинтересовать новости: