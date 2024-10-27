KOLA объяснила, почему концерт не окупился.

Известная украинская певица KOLA, она же Анастасия Прудиус, дала первый большой сольный концерт во Дворце спорта в Киеве. Исполнительница призналась, сколько стоило ей выступление на самой большой площадке в Украине.

Концерт состоялся в воскресенье, 19 октября, в день рождения артистки. Во Дворце спорта Анастасия устроила масштабное шоу с музыкантами, декорациями и световыми прожекторами. KOLA не скрывает, что концерт получился очень дорогим, но она и ее команда представили шоу, о котором мечтали несколько лет.

Хотя Прудиус не раскрыла точной суммы, но отметила, что на свое выступление она потратила несколько миллионов гривен. По ее словам, один только экран стоил миллион гривен, такой же цены была конструкция на сцене, выглядела как дом. Артистка отметила, что концерт не окупился.

"Оно не окупится - это сто процентов. Очень дорогой концерт: экран - лям (миллион гривен - УНИАН), конструкция - лям... Там все цены измеряются лямами и полулямами", - поделилась KOLA.

Звезда рассказала, что на шоу она тратила собственные средства, а также сбережения концертного директора. Также были использованы деньги с продажи билетов.

"Это мои сбережения и нашего концертного директора. Конечно, когда люди покупают билеты, то, конечно, то, что они купили, мы вложили", - добавила исполнительница.

Что известно о KOLA

Артистка начала свой творческий путь с проекта "Голос страны". Настоящую популярность Анастасия получила после начала полномасштабного российского вторжения. Сейчас она известная в Украине певица, а ее хиты занимают первые места в музыкальных чартах. Среди ее самых популярных песен "Salut papa", "Біля серця", "Цінувати життя", "Чи разом?".

Напомним, ранее KOLA устроили сюрприз во Дворце спорта и довели ее до слез. Певицу буквально весь зал поздравлял с днем рождения.

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