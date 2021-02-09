Вероника Белик в очередной раз порадовала фанов.

Польская фитнес-модель Вероника Белик обнародовала в Instagram снимок в купальнике.

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На фото девушка позирует на берегу океана на Мальдивах. Она стоит спиной к фотографу в пятнистом раздельном купальнике. Таким образом очень хорошо видно ее круглые ягодицы, которые Вероника часто качает в спортивном зале.

Буквально за несколько часов фото набрало почти 60 тысяч лайков. Всего за девушкой в социальной сети следят более трех миллионов людей.

Кто такая Вероника Белик:

Аппетитные формы Белик - заслуга спорта, утверждает девушка. Но некоторые пользователи Instagram уверены, что Вероника использует фотошоп для улучшения снимков

Сначала на своей страничке Вероника делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться спортом

Со временем профиль Вероники Белик обрел большую популярность, и с ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе Guess и New Balance

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Автор: Диана Могилевич