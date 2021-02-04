Вероника Белик часто радует поклонников подобными снимками.

Польская фитнес-модель Вероника Белик опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует на берегу океана на Мальдивах. Вероника надела раздельный купальник черного цвета. Дополнила она такой пляжный образ юбочкой и топиком из сетки.

Стоит отметить, что у Вероники пышные форм, которые не всегда вмещаются в бикини. По словам модели, у нее такая фигура благодаря занятиям спортом.

Кто такая Вероника Белик:

Аппетитные формы Белик - заслуга спорта, утверждает девушка. Но некоторые пользователи Instagram уверены, что Вероника использует фотошоп для улучшения снимков

Сначала на своей страничке Вероника делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться спортом

Со временем профиль Вероники Белик обрел большую популярность, и с ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе Guess и New Balance

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Автор: Диана Могилевич