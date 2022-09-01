Эти фото вызывают ностальгию у поклонников.

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает под псевдонимом Верки Сердючки, показал архивные фото, где он предстал в школьной форме.

На кадрах можно заметить, что Данилко уже тогда был в роли Верки Сердючки. В кадре он позировал в белых колготках, черном платье с фартухом и огромным бантом на голове, а в руках он держал колокольчик.

"С днем знаний", - подписал фото Данилко.

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Поклонники с юмором восприняли эти фотографии и посмеялись вместе с артистом в комментариях.

"Ради Веры ходил бы в школу", "Вера - королева", "Обожаю", "Упала с дивана от смеха, когда смотрела первый раз", "Как классно. Я даже заскучала за школой", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Алексей Арестович публично "подкатил" к "маме" Верки Сердючки.

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