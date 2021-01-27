Брежнева удалила родинку / instagram.com/ververa
Популярная певица Вера Брежнева опубликовала в инста-сториз видео, на котором она предстала без своей фирменной родинки возле губы.
В прошлом году звезда говорила о том, что она посоветовалась с дерматологом и хочет удалить все свои родинки. А сегодня она уже показывает видео, где на лице нет ее "фишки". Пока наверняка неизвестно - это гримм для съемок или Вера реально удалила родинку.
Брежнева удалила родинку / instagram.com/ververa
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