Певица удалила родинку возле губы.

Популярная певица Вера Брежнева опубликовала в инста-сториз видео, на котором она предстала без своей фирменной родинки возле губы.

В прошлом году звезда говорила о том, что она посоветовалась с дерматологом и хочет удалить все свои родинки. А сегодня она уже показывает видео, где на лице нет ее "фишки". Пока наверняка неизвестно - это гримм для съемок или Вера реально удалила родинку.

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Автор: Диана Могилевич