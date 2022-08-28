Телеведущий посоветовал много читать и не бояться разговаривать. Только так можно выучить украинский язык.

Известный украинский телеведущий родом из России Алексей Суханов пришел в студию "Сніданку з 1+1" и поразил ведущих своим владением украинским языком.

Ведущая Валентина Хамайко сказала Суханову, что ей очень нравится его речь. "Я знаю, что это был путь... Вы этот путь прошли", - отметила она.

В ответ Алексей сказал, что надо ставить себе цель научиться разговаривать на украинском и идти к этому.

"Страна любая - это язык, это традиции, это история. Если ты всего этого не уважаешь - не строится страна", - убежден Суханов.

По его словам, учась украинскому языку, он не боялся ошибок и не переживал, что над ним будут смеяться. Ведущий посоветовал много читать и не бояться разговаривать. Только так можно выучить украинский язык.

Напомним, журналист Алексей Суханов до 2014 года жил и работал в России. Однако события 2014 года заставили его покинуть родину. Для дальнейшей жизни он выбрал Украину, ведь "горд жить в одной стране с мужественными и независимыми людьми". Сейчас он имеет украинское гражданство.

Ранее он работал на таких каналах РФ как "Дождь", ТВ3, РЕН ТВ и в нескольких других изданиях. Последние почти 10 лет был ведущим шоу "Говорит Украина".

В марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Суханов вступил в ряды терробороны.

Вас также могут заинтересовать новости: