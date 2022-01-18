Телеведущая показалась в романтическом образе.

Украинская телеведущая Маричка Падалко обнародовала снимок со своей новой фотосессии.

В кадре звезда 1+1 позирует в черном классическом костюме и голубом берете. При этом жакет она надела на голое тело. Кроме того, Падалко предстала среди поля с тюльпанами, а в руке держала роскошный желто-белый букет.

Фото получились достаточно романтичными и в то же время сексуальными. Поклонники пришли в восторг и засыпали ведущую комплиментами.

Читайте такжеУкраинская телеведущая показала романтическое фото из бассейна с мужем-миллионером"Вау, я влюбился", "Прекрасная", "Очень красивая", "Шикарная", "Королева красоты", "Вы украсили это место своей красотой", "Маричка, от вас веет теплом! С вами становится легче на душе", - пишут поклонники.

Напомним, ранее Маричка Падалко в обтягивающем платье восхитила стройной фигурой.

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