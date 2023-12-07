По словам Марии Тихой, Олег Собчук разбил сердце своей супруге.

Недавно стало известно о разводе лидера группы "Скай" Олега Собчука с супругой Марией, с которой он состоял в браке более 20 лет. Его экс-избранница рассказала, что их отношения были токсичными, однако что стало последней каплей она не стала делиться.

Ведьма Мария Тихая в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказала, что расклад на картах Таро показал разбитое сердце.

"Со стороны женщины падает карта "Тройка мечей" - разбитое сердце. Я предполагаю, что в их отношениях был абьюз и измены. С его стороны падает "Туз кубков". Это значит, что были какие-то гулянки, много алкоголя, женщины", - сказала Тихая.

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Она отметила, что сейчас Олег и Мария не могут решить какие-то финансовые вопросы, а также в их отношениях есть манипуляции ребенком.

"Они не могут поделить ребенка", - подытожила ведьма.

Развод Олега Собчука с женой - что известно

В ноябре 2023 года Мария Собчук рассказала, что разводится с супругом. Также она опубликовала переписку с Олегом, в которой он называет ее "неблагодарным созданием" и грозиться отобрать у нее квартиру.

Позже женщина рассказала, что артист настраивает против нее их общую 20-летнюю дочь Татьяну.

Сам Собчук говорит, что не хочет вдаваться во все подробности. При этом он отметил, что все условия соответствующих договоров с экс-супругой он выполняет.

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