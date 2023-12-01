Мужчина бросает дочери оскорбительные комментарии о маме и повторяет, что она якобы сама виновата в их разводе.

Скандальный развод фронтмена группы "Скай" Олега Собчука и его экс-жены Марии набирает обороты. Женщина рассказала, что артист настраивает против нее их общую 20-летнюю дочь Татьяну.

В Instagram Stories Мария Собчук рассказала, что после ее публичных признаний об абьюзивных отношениях с фронтменом "Скай" на нее вылилась куча хейта.

"Что происходит с женщиной, которая поделилась собственным опытом абьюза в семье... Ее дружно распинают во всеуслышание и дают ей оценку какая она. Не зная ее ни в жизни, ни заочно. И это большинство самих же женщин! А мой бывший муж радостно все скринит и присылает это нашей дочке. Повторяя без перестану: она сама виновата, видишь, какая она х*рова? То есть ничего нового, то есть это еще одно ничтожное доказательство того, кем ты являешься на самом деле", - написала Мария Собчук.

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Интересно то, что больше всего негатива пишут женщины. Собчук делает скриншоты негативных комментариев у ее экс-жены и присылает их дочери. Мария показала скриншот переписки с дочерью, в которой видно, что Собчук присылал ей хейтерские комментарии о матери.

Развод Олега Собчука

Несколько дней назад Мария Собчук заявила, что развелась со своим мужем из-за токсичных отношений. По ее словам, она долго терпела, но только сейчас решилась полюбить себя и стать счастливой.

Также она опубликовала переписку с мужем, в которой он называет ее "неблагодарным созданием" и угрожает отобрать у нее квартиру. Пара была вместе 20 лет. У них двое детей - дочь Татьяна и сын Арсен.

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