Он заявил, что все хорошо.

Украинский певец, лидер группы "Скай" Олег Собчук опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором написал, что они с супругой Марией расстались еще до большой войны, а в мае этого года они официально развелись.

Собчук говорит, что не хочет вдаваться во все подробности. При этом он отметил, что все условия соответствующих договоров с экс-супругой он выполняет.

"Я не сторонник выносить личное на всеобщее обозрение, но все же должен сообщить. Мы с моей уже бывшей женой Марией Собчук разбежались еще до войны, а с мая этого года мы официально разведены. Слишком в подробности вдаваться не буду и, если честно, не хочу (надеюсь, вы понимаете). Все ок. С детьми все хорошо. Условия соответствующих договоров выполняю. Жизнь продолжается", – написал Собчук.

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Причину развода он не назвал. А вот его экс-супруга была более многословной.

Развод Олега Собчука с женой - с чего все началось

На днях Мария Собчук заявила, что развелась со своим супругом из-за токсических отношений. По ее словам, она долго терпела, но только сейчас решилась полюбить себя и стать счастливой.

Также она опубликовала переписку с супругом, в которой он называет ее "неблагодарным созданием" и грозится отобрать у нее квартиру.

Отметим, пара была вместе 20 лет. У них двое детей - дочь Татьяна и сын Арсен.

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