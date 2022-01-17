Одна из версий случившегося – инсценировка ограбления для "перераспределения" наследства.

Вдова покойного российского рок-музыканта Александра Градского, актриса Марина Коташенко заявила об ограблении. Злоумышленники якобы похитили у нее 100 миллионов рублей.

Как пишет Telegram-канал Mash, по предварительным данным, преступники устроили подставное ДТП, сели в машину актрисы и, угрожая оружием, велели ей ехать домой, где они и забрали деньги. Коташенко обратилась в полицию.

"По нашим данным, полиция разыскивает троих мужчин. В районе деревни Глаголево они подстроили ДТП с "Лексусом" Марины Коташенко, подсели в машину, начали угрожать оружием и заставили ее ехать домой. Также она должна была предупредить, кто там находился, чтобы ушли. В доме была прислуга. Преступники забрали 100 миллионов наличными, сказали Коташенко подбросить их до станции "Апрелевка". Там они пересели на белый "Мерседес" и скрылись", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, как пишет Telegram-канал Shot, оперативники предполагают, что ограбление могло быть подстроено. Одна из версий случившегося – инсценировка для "перераспределения" наследства Градского.

Следствие настораживает странное поведение рабочего Коташенко, который "сильно суетился" перед ограблением", и то, что актриса обратилась в полицию только спустя семь часов после случившегося.

Отмечается, что на сегодняшний день законными наследниками композитора считаются пять человек: дети от третьего брака музыканта – 35-летняя дочь Мария и 40-летний сын Даниил, а также сама Марина Коташенко и двое их совместных с Градским детей – 3-летний Иван и 7-летний Александр.

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