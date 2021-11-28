В России на 73 году жизни скончался певец и композитор, Александр Градский, считающийся одним из основоположников русского рока.

Об этом пишет BBC.

Ранее сообщалось о том, что здоровье музыканта резко ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.

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Чем известен Александр Градский

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области и еще в школьные годы стал заниматься рок-музыкой. В 60-х годах он создал самодеятельные рок-группы "Славяне" и "Скоморохи", а в 1974 с выходом на экраны ленты Андрея Кончаловского "Романс о влюбленных", к которому написал музыку, получил широкое признание.

В 1976 году Градский впервые исполнил песню "Как молоды мы были", которая стала одним из его хитов.

Градский получил популярность и как организатор первых советских рок-фестивалей - среди прочего "Рок-панорамы".

С 2012 по 2015 год певец был в жюри телевизионного проекта "Голос".

Руководил музыкальным театром "Градский Холл".

Как сообщал УНИАН, ранее один из основателей советской и российской рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин впал в кому. А известный британский музыкант, барабанщик и вокалист рок-группы Genesis Фил Коллинз откровенно рассказал о проблемах со здоровьем.

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Автор: Катерина Комолова