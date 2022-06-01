Многие знаменитости встали на защиту Пугачевой.

Украинская певица София Ротару поддержала Аллу Пугачеву, которую сейчас активно хейтят россияне за то, что она уехала из страны в Израиль.

Так, на днях со здания телецентра "Останкино" Примадонну послали. На стене появилась надпись: "Алла, как хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно здесь всех за*бала".

Позже Примадонна обнародовала в Instagram пост, в котором ответила на хейт и пожаловалась на низкий интеллект россиян. Этот пост "лайкнула" София Ротару и ряд других звезд.

Несмотря на то, что Ротару ничего не написала, она дала понять, что согласна с позицией Примадонны.

Отметим, София Ротару с начала полномасштабного вторжения России в Украину молчит о войне. При этом внучка певицы Соня Евдокименко, которая сейчас живет в США, неоднократно призывала остановить войну в Украине и помогать пострадавшим.

Напомним, ранее Пригожин внезапно защитил Пугачеву и назвал россиян негодяями.

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