Потап призвал звезд не молчать о войне в Украине.

Украинский продюсер и рэпер Потап призвал российских звезд не молчать о войне в Украине, так как оккупанты не только уничтожают нашу инфраструктуру, но и убивают мирное население.

В своем Instagram он опубликовал коллаж с российскими звездами, к которым обратился. Среди них Филипп Киркоров, Егор Крид, Наташа Королева, Алла Пугачева, Баста и многие другие.

"На весах слишком много… карьеры, семьи, бизнес… разный возраст, разная глубина проникновения…. но, так по мановению волшебной палочки замолчать всем одновременно или переписывать по методичке посты о патриотизме в те самые дни, когда ваша страна стала террористом #1 на планете Земля, под руководством шизофреника из бункера… Буча, Гостомель, Ирпень, Мариуполь – кровь, насилие, жестокость и смерти, неужели это не повод воспользоваться годами, опытом и славой, влиянием на массы, чтобы высказать свою позицию? Да, будет больно, страшно, тяжело, но вы всегда себя будете уважать за то, что посмели быть человеком! За то, что можете сказать", - написал Потап.

Напомним, ранее Потап "разнес" комиков ЧБД из-за позиции по войне.

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