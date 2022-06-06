После 24 февраля многие звезды поддержали страну - пошли воевать, начали волонтерить или держат оборону на информационном фронте.

Многие украинские (и не только) артисты после полномасштабного вторжения РФ в Украину начали помогать своей Родине кто чем может. Одни звезды взяли в руки оружие, другие - начали волонтерить, третьи - рассказывают миру правду и держат оборону на информационном фронте.

Олег Винник не проявил себя ни в одном из направлений. Он просто пропал. Лишь один раз артист записал видеообращение к российским матерям и солдатам, пытаясь донести, что все захватчики погибнут. Публике интересно, куда же пропал главный сердцеед страны.

Ситуацию взялась прокомментировать известный таролог Наталья Молодецкая. Она рассказала, что, возможно, у любимца миллионов серьезная болезнь.

"Думаю, что это болезнь у него, настоящая болезнь. Если бы это было иллюзия, притворство, оно бы и падало (в раскладе - ред) . Дьявол, притворство, хитрость – есть такие карты. А там реально у него на каждом шагу борьба, карты болезни. Там реальная болезнь, проблема, которую он решает, борется за себя. Не нужно сейчас его "обгаживать", что он там прячется от войны. Там есть проблема", - прокомментировала Молодецкая.

Напомним, ранее астрологи назвали важные даты в войне в Украине, а также объяснили когда и чем все закончится.

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