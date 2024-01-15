Мужчина не любит говорить о личном.

Солист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин впервые намекнул на вероятные причины развода с женой Юлией. Эту информацию мужчина рассказал в интервью для программы "ЖВЛ" и отметил свой новый статус холостяка.

"Я не умею говорить о личном. Я сейчас разведен, это факт. Официально я свободен. Все", - с улыбкой сказал Валерий.

На вопрос о том, почему именно во время полномасштабной войны такой бум разводов, мужчина назвал несколько главных причин, которые вероятно и стали для их пары решающими.

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"Я не верю в любовь на расстоянии. Вторая причина - в критических ситуациях люди становятся самими собой. Третья причина, как бы вы там ни договаривались, сколько бы у вас ни было детей, любовь не спрашивает разрешения прийти в твою жизнь и у каждого она может появиться. Или ты ее поборешь, или ты отдашь себя ей, вот и все", - подчеркнул Харчишин.

Кстати, в начале войны экс-возлюбленная Валерия уехала с двумя их общими детьми на Западную Украину.

Напомним, Валерий Харчишин объявил о своем разводе с Юлией в 2022 году. Никто из сторон не комментировал это решение. Пара прожила вместе 13 лет.

К слову, старший сын Валерия от первых отношений - Иван, служит в ВСУ. Мужчина подчеркивал, что он им очень гордится, но жалеет, что не всегда правильно воспитывал в детстве. Сейчас мужчина добавил, что не виделся с Иваном очень давно.

"Он сейчас на Севере. 24 февраля 2022 года мы с ним попрощались, как и с моими младшими детьми. Они поехали дальше на Запад. Старший вышел в Житомире и 25 февраля он уже был с оружием. Я боялся всего, я волновался, что он не знает, как вообще обходиться с оружием", - добавил Харчишин.

Певец добавляет, что решение сына пойти на фронт его удивило, однако он его поддержал.

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