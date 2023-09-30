Артист не скрывает, что в воспитании старшего сына было немало ошибок.

Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассказал о своем старшем сыне Иване. Парень встал на защиту Украины в начале полномасштабной войны. Сейчас же Харчишин гордится сыном, но признает, что воспитывал его неправильно.

"Потому что эта опека, эта теплая ванна, в которой я его грел из-за того, что чувствовал вину, что я не долюбил, недовоспитал, недодал ему... Она сыграла злую шутку со мной. Потому что я понял, что в 19-20 лет мой сын не является самостоятельным человеком, каким был я в 15-16 лет. Я уже зарабатывал, я фактически сам себя воспитывал... Но старший сын был абсолютной противоположностью, и он был зависимым... Ему не нужны были деньги, и это было страшно", - пояснил артист в интервью для YouTube-проекта ТСН "Наодинці".

Когда Харчишин понял, что ему нужно как-то исправить ситуацию, он решил отправить сына за границу. Парень провел там всего несколько месяцев, а потом снова вернулся в Украину. А потом началась полномасштабная война, тогда сын артиста решил защищать родину.

"Я решил, что нужно парня отправить. Это тоже было неправильно, нужно было его просто выпереть из дома. А я его выпер из Украины, подальше от этих реалий. Потому что мне показалось, что он здесь не сможет, и он был в Штатах. С трудом вообще выпер... Я хотел, чтобы он уехал, но он вернулся через четыре месяца и сказал: "Я не хочу там жить, я английский я и так знаю"... Я забил на него, и тогда сын стал мужчиной. Особенно когда он, недооцененный мной как мужчина, схватил оружие 24 февраля и ушел", - рассказал Харчишин.

Артист не скрывает, что такое решение его удивило. Сейчас же Харчишин видит, что его сын стал взрослым мужчиной. Музыкант заметил, как сильно изменился его старший наследник.

"Сначала я вытаращил глаза. А потом он недавно приезжал, и это мужчина. Это мужчина, который заботится о своей девушке, который "забил" на меня, на нашу встречу и приоритеты четко расставил. Он был с девушкой, потому что редко видит ее. И он уехал с ней куда-то. Он четко понимает, что ему нужно от жизни", - отметил артист.

Харчишин вспомнил, что хотел поехать с сыном на Киевщину. В Гостомеле стоит их дом, который разрушили оккупанты. Но парень отказался. Он объяснил, что не видит смысла стоять и плакать над руинами. К этому же сын должен был возвращаться в часть и хотел увидеться с девушкой, поэтому он отказал отцу. Харчишину такое решение понравилось.

"Я горжусь теперь им, понимаю, что это не моя заслуга. Возможно, все мои ошибки помогли ему стать тем, кем он стал. Но точно не от того, что я мудрый воспитатель. Я бы хотел, чтобы мои младшие (сыновья - УНИАН) были такими, как он", - признался Харчишин.

Напомним, ранее Харчишин выдал печальный прогноз по войне.

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