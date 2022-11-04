Музыкант признался, что его дети - это своеобразный оберег, который помогает пережить войну.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал, что у него не получается часто видеть своих детей. Однако как только выпадает возможность встретиться с семьей, он старается ее использовать.

Вот что музыкант и волонтер рассказал в интервью Forbes Ukraine:

"Первые три месяца не видел их вообще. Это было невозможно. Я понимал, что я должен сконцентрироваться на самом главном. Когда фронт, если можно так сказать, стабилизировался, я понял, что есть момент, когда можно увидеться. Когда есть возможность выкроить время, я так это делаю".

Также он прокомментировал рождение дочери. Музыкант отметил, что с рождением наследницы он почувствовал больше силы и энергии:

"С одной стороны можно сказать: "Боже, как тяжело, что во время войны рождаются дети". А с другой стороны, если бы у меня не было маленького сына и дочери, которые дают безумную энергию и силу, возможно, мне было бы труднее переживать эту войну. Хорошо, что у меня есть такой оберег".

Отметим, 25 августа 2021 года у Вакарчука родился сын Иван. 21 июня 2022 у Святослава родилась дочь. Девочку назвали Соломией.

Что Святослав Вакарчук делает на войне

Еще до 24 февраля музыкант активно помогал армии и неоднократно выступал для военных. После того, как РФ полномасштабно напала на Украину, Святослав вступил в ряды ТРО и выполнял задачи военного руководства на линии фронта. Между тем он успевал привозить гуманитарку и необходимое обеспечение для военных, а также встречался с бойцами для поднятия их боевого духа.

Напомним, Вакарчук побывал на улице Львова, которая носит имя его отца.

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