Женщина перед смертью долго болела.

Телеведущий родом из Мариуполя Андрей Бедняков недавно потерял мать. Женщина не смогла пережить то, что происходит в ее родном городе. О последних днях ее жизни Андрей рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Маме становилось хуже и она впала в кому, как мне потом рассказала сестра. Ей становилось хуже от каждого взрыва. С ней сидели женщины, и одна из них потом написала: "Когда все началось, ко мне подошла Валентина Николаевна и сказала, что это конец", - вспомнил шоумен.

Телеведущий рассказал, что условия, в которых его маме пришлось провести последние дни своей жизни, были ужасными.

"В квартире было +3 или даже 0 градусов. А для больного человека это катастрофа. Об этом потом уже рассказала мне сестра, потому что она боялась меня расстраивать и думала, что я сразу же приеду туда", - сказал телеведущий.

Бедняков отметил, что его маму удалось нормально похоронить, однако сейчас это место пребывает во временной оккупации рашистами.

"Маму удалось вывезти и удалось ее похоронить по-человечески, но, к сожалению, на неподконтрольной Украине территории. Но хотя бы не у подъезда, где хоронили своих родственников люди с нашего двора и всего города", - резюмировал Андрей Бедняков.

Напомним, звезда "Орла и решки" Бедняков высказался о происходящем в родном городе.

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